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Зеленский провел "долгий разговор" с Будановым. Что известно

Украина, Четверг 30 января 2025 20:37
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Зеленский провел "долгий разговор" с Будановым. Что известно Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский провел "долгий разговор" с главой ГУР Кириллом Будановым. В частности, обсуждались "различные сценарии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Был сегодня долгий разговор с Будановым относительно наших задач и перспектив, различных сценариев. Важно действовать активно", - рассказал он.

Кроме того, Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского.

"Главком - доклад по фронту и Курской операции. Очень важно, чтобы каждый день давал нам новые результаты и чтобы такими результатами становились потери врага, потери России", - констатировал президент.

Война РФ против Украины

Отметим, что разговор Зеленского с Будановым состоялся после того, как в ГУР заявили, что в 2025 году Россия планирует мобилизовать более 126 тысяч солдат из "спецконтингента". Речь идет о людях, которые имеют задолженности, находятся в тюрьме и другие проблемы.

В то же время глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина высказал мнение, что заключенные РФ на войне особо не рассматриваются как регулярные силы, которые могут проводить общевойсковые операции. Они являются солдатами первой линии, задачей которых является вызывать огонь, перетаскивать боекомплекты и быть прикрытием для обученных российских войск.

Напомним, что в ЦПД считают, что Россия не планирует завершать войну против Украины, а готовится воевать в течение 2025 года.

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