Зеленский провел очередное заседание Ставки: что обсуждалось

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего в среду, 2 ноября. В частности, в ходе его обсуждалось восстановление объектов энергетики после атаки РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

"На заседании обсудили ход восстановления объектов критической инфраструктуры, в частности энергетики, которые накануне подверглись разрушениям в результате воздушных атак государства-террориста. Была отмечена работа сил противовоздушной обороны Украины, которые ночью остановили очередную атаку вражеских дронов-камикадзе", - говорится в сообщении.

К тому же Зеленский отметил необходимость ускорения работы с целью формирования эффективной системы ПВО Украины.

Участники заседания также рассмотрели вопросы обеспечения подразделений боекомплектом и ход подготовки войск к зимнему периоду.