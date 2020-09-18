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Паводки на Прикарпатті: Зеленський ініціює перевірку витрат на ліквідацію

Автор: Игорь Литвиненко

В Україні створять державну комісію для контролю за виконанням робіт з ліквідації наслідків паводків в Івано-Франківській області. Ініціює створення такої комісії президент Володимир Зеленський.

Про це він заявив під час візиту на Івано-Франківщину, передає прес-служба Офісу президента.

"До цього була комісія, її організовував Чернишов (міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. - ред.). Ми зараз сформуємо ще одну комісію, яка перевірить всі потреби, всі помилки. Одна справа, що держава виділяє гроші - а треба перевіряти, куди ці гроші пішли", - сказав Зеленський.

Президент також відзначив необхідність реалізації заходів щодо запобігання наслідків повеней.

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"Повені можуть бути і в майбутньому, нам потрібно дуже швидко повністю підготуватися до цього ризику", - підкреслив він.

Зеленський заявив, що зараз ще залишається багато питань по ліквідації наслідків паводків.

"На жаль, багато чого не зроблено. Бачив і розмовляв з людьми. Вважаю, що техніка, люди, виконавці не можуть приїжджати, працювати пару тижнів і їхати. Так не може бути", - зазначив президент, додавши, що роботи повинні виконуватися регулярно.

Нагадаємо, Кабінет міністрів виділив 700 млн гривень на ліквідацію наслідків повеней, 480 млн з яких пішли в Івано-Франківську область.

Також РБК-Україна писало, що в Івано-Франківській області планують розробити протипаводкову програму.

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