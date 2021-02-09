Зеленський провів закриту зустріч з депутатами. Про що говорили

Президент Володимир Зеленський ввечері вівторка, 9 лютого, зібрав групу депутатів на зустріч. Обговорили роботу у Верховній раді на новій сесії.

Про це РБК-Україна повідомили джерела у фракції "Слуга народу".

За словами одного з них, на Банкову покликали депутатів, яких називають близькими до олігарха Ігоря Коломойського.

Розмова нібито мала стосуватися можливого голосування за призначення Юрія Вітренка на посаду віце-прем'єр-міністра - міністра енергетики.

Проте один з учасників зустрічі за її підсумками сказав виданню, що це прізвище прозвучало у розмові з президентом "мимохіть".

"Розмова не була присвячена призначенню Вітренка. Його прізвище взагалі прозвучало один раз мимохіть", - зазначив він.

"Нічого не сталося, планова звірка годинників перед новою сесією. Зараз всі групи так підуть, поки висмикнули тих, хто був у Києві, або міг приїхати... Просто працюємо, зосереджуємося", - запевнив співрозмовник.