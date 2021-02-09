Зеленський провів закриту зустріч з депутатами. Про що говорили
Президент Володимир Зеленський ввечері вівторка, 9 лютого, зібрав групу депутатів на зустріч. Обговорили роботу у Верховній раді на новій сесії.
Про це РБК-Україна повідомили джерела у фракції "Слуга народу".
За словами одного з них, на Банкову покликали депутатів, яких називають близькими до олігарха Ігоря Коломойського.
Розмова нібито мала стосуватися можливого голосування за призначення Юрія Вітренка на посаду віце-прем'єр-міністра - міністра енергетики.
Проте один з учасників зустрічі за її підсумками сказав виданню, що це прізвище прозвучало у розмові з президентом "мимохіть".
"Розмова не була присвячена призначенню Вітренка. Його прізвище взагалі прозвучало один раз мимохіть", - зазначив він.
"Нічого не сталося, планова звірка годинників перед новою сесією. Зараз всі групи так підуть, поки висмикнули тих, хто був у Києві, або міг приїхати... Просто працюємо, зосереджуємося", - запевнив співрозмовник.
Нагадаємо, 3 лютого перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що в Раді, швидше за все, відбудеться третє голосування за призначення Юрія Вітренка на посаду віце-прем'єр-міністра і міністра енергетики.
Як повідомляло РБК-Україна, Корнієнко підкреслював, що призначити Вітренка силами тільки їх фракції не вдасться, потрібно шукати голоси в інших партіях.
Раніше Верховна рада не змогла призначити Вітренка новим міністром енергетики. За нього проголосували лише 204 нардепи при 226 мінімально необхідних. При цьому СН дала всього 177 голосів.