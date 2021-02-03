Призначення Вітренка віцепрем'єром: у "Слуги народу" прогнозують третю спробу

Фото: Олександр Коріненко (РБК-Україна)

У Верховній раді, швидше за все, відбудеться третє голосування за призначення Юрія Вітренка на посаду віцепрем'єр-міністра і міністра енергетики. Але точно не на цьому тижні.

Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він наголосив, що винесення кандидатури Вітренка в черговий раз можливе після проходження процедури: обговорення фракції, а потім збір підписів.

"Думаю, з високою ймовірністю буде третє голосування. На цьому пленарному тижні точно не буде, а на наступній - теоретично може бути, якщо ми заново пройдемо всі процедури", - сказав Корнієнко.

Також голова партії "Слуга народу" підкреслив, що призначити Вітренка силами тільки їх фракції не вдасться і йому потрібно шукати голоси в інших партіях. Голова Ради Дмитро Разумков заявив, що документи про призначення Вітренка з Кабміну не надходили.

Нагадаємо, в минулий четвер Верховна рада не змогла призначити Вітренка новим міністром енергетики. За нього проголосували лише 204 нардепа при 226 мінімально необхідних. При цьому фракція "Слуга народу" дала лише 177 голосів.