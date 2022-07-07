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Зеленський провів зустріч з сенаторами США

Фото: Зеленський провів зустріч з сенаторами США (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем під час їхнього візиту до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Telegram.

Зеленський підкреслив, що двопалатна і двопартійна підтримка США дуже важлива для України.

За словами президента, зараз Україна потребує допомоги Конгресу в питанні поставок сучасних систем ППО для забезпечення безпеки мирного населення.

"Зараз першочергове завдання, щоб до 1 вересня жінки з дітьми змогли повернутися додому, а діти і студенти - піти в школи і університети", - підкреслив президент.

Нагадаємо, вчора, 6 липня, президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін провели особисту зустріч у Києві.

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