Зеленський провів зустріч з сенаторами США
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем під час їхнього візиту до Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Telegram.
Зеленський підкреслив, що двопалатна і двопартійна підтримка США дуже важлива для України.
За словами президента, зараз Україна потребує допомоги Конгресу в питанні поставок сучасних систем ППО для забезпечення безпеки мирного населення.
"Зараз першочергове завдання, щоб до 1 вересня жінки з дітьми змогли повернутися додому, а діти і студенти - піти в школи і університети", - підкреслив президент.
Нагадаємо, вчора, 6 липня, президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін провели особисту зустріч у Києві.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.