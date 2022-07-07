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Зеленский провел встречу с сенаторами США

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Киев, Четверг 07 июля 2022 16:43
Зеленский провел встречу с сенаторами США Фото: Зеленский провел встречу с сенаторами США (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем во время их визита в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

Зеленский подчеркнул, что двухпалатная и двухпартийная поддержка США очень важна для Украины.

По словам президента, сейчас Украина нуждается в помощи Конгресса в вопросе поставок современных систем ПВО для обеспечения безопасности мирного населения.

"Сейчас первоочередная задача, чтобы к 1 сентября женщины с детьми смогли вернуться домой, а дети и студенты - пойти в школы и университеты", - подчеркнул президент.

Напомним, вчера, 6 июля, президент Владимир Зеленский и премьер-министр Ирландии Михол Мартин провели личную встречу в Киеве.

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