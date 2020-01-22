Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Нідерландів

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Швейцарії для участі у Давоському форумі провів зустріч з прем’єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Зазначається, що Зеленський подякував Рютте за співчуття у зв’язку зі збиттям українського літака поблизу Тегерана та наголосив, що очікує на конструктивну взаємодію з Іраном у питанні притягнення винних до відповідальності.

"Сподіваємося на ефективне кримінальне розслідування владою Ірану щодо осіб, які відповідальні за збиття українського літака, та притягнення їх до відповідальності. Також розраховуємо на підтримку Нідерландами відповідних ініціатив в ІКАО, спрямованих на посилення безпеки цивільної авіації", - сказав Зеленський.

Також президент України запевнив прем’єр-міністра Нідерландів, що Україна й надалі робитиме все можливе для встановлення справедливості у справі збиття літака МН17.

Ще сторони порушили питання просування до миру на Донбасі, зазначили прогрес у деескалації ситуації та поверненні утримуваних осіб.

Зеленський запросив Марка Рютте відвідати Україну з офіційним візитом.

Давоський форум стартував 21 січня і триватиме до п'ятниці, 24 січня. Тема зустрічі в цьому році: "Зацікавлені сторони за згуртований і стійкий мир". Обговорення сесії торкнуться таких ключових тем, як "збереження планети", "суспільство і майбутнє праці", "технології на благо", "справедливі економіки", "здорове майбутнє".

Нагадаємо, на першій зустрічі на полях форуму в Давосі Зеленський закликав гендиректора компанії Cargill Inc. більше інвестувати в переробку аграрної продукції. Він також порушив питання земельної реформи, яка стане "локомотивом зростання аграрного сектора".

Як повідомляє РБК-Україна, Зеленський повторив, що Україна бачить своє майбутнє в Євросоюзі, і Брюсселю для цього потрібно лише прийняти країну до складу ЄС. На його думку, сьогодні для цього слушний час.