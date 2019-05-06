Зеленський провів зустріч з представниками Ради рабинів України

У Києві сьогодні, 6 травня, відбулася зустріч представників Ради рабинів України з обраним президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив в Facebook головний Рабин України і Києва Моше Реувен Асман.

У ході бесіди Зеленського ознайомили з роботою соціальних і освітніх єврейських установ в Україні, а також обговорили з ним питання, пов'язані з іншими єврейськими установами та інститутами країни.

У ході зустрічі було підкреслено, що "в сучасній Україні антисемітизму немає, і результати президентських виборів це підтверджують". При цьому зазначалося, що "керівництву країни необхідно тримати руку на пульсі, припиняючи будь-які спроби підірвати міжнаціональну згоду".

На завершення зустрічі рабини запевнили, що докладуть всі зусилля, щоб допомогти обраному президенту зробити Україну мирною і процвітаючою країною.

Нагадаємо, сьогодні посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон на єврейській конференції заявив, що Верховна рада україни повинна імплементувати в законодавстві визнане в Європі поняття антисемітизму.

В кінці 2018 року профільний комітет Верховної ради з прав людини і нацменшин рекомендував парламенту прийняти постанову "Про звернення Верховної ради до уряду, правоохоронним органам та органам місцевого самоврядування щодо посилення боротьби з проявами антисемітизму".