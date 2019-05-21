Зеленський та лідери фракцій проводять консультації

Президент України Володимир Зеленський 21 травня вранці проходить зустріч з головою Верховної ради, його заступниками, лідерами депутатських фракцій і груп щодо розпуску Ради. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як відомо, до Адміністрації президента вже увійшли лідери фракцій "Народний фронт" і "Самопоміч" Максим Бурбак та Олег Березюк. Також на зустрічі присутні заступники голови ВР Ірина Геращенко та Оксана Сироїд та сам голова ВР Андрій Парубій. До зали також увійшли голови фракцій "Батьківщина", "Опозиційний блок", "Блоку Петра Порошенка".

Під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським обговорюються питання парламентських виборів та питання скорочення кількості депутатів.

"Одночасно із парламентськими виборами ми пропонуємо провести референдум про скорочення депутатів Верховної ради до 250 чоловік. Нехай президент Зеленський внесе зміни до Конституції до парламенту про скорочення чисельності депутатів до 250 чоловік. Окрім того, я хочу поцікавитись, коли пан Зеленський скасує рішення уряду про підвищення цін на газ, коли ініціюватиме перегляд меморандуму з МВФ. Це ключові питання, які ми хочемо задати президенту", - заявив голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко.

Перед початком зустрічі Зеленський привітав лідерів фракцій та поставив питання Олегу Ляшку щодо його ставлення до проведення дострокових виборів. Олег Ляшко відповів, що добре відноситься до них.

Відзначимо, ситуацію в АП перед консультаціями із Зеленським транслював у своєму Facebook Олег Ляшко. Нардеп планував транслювати і саму зустріч, однак охорона йому відмовила і порадила дотримуватися інструкцій. Сам Ляшко після емоційних дискусій увійшов до кабінету на консультації без телефону.

Нагадаємо, вчора Зеленський під час інавгурації заявив про розпуск Ради. У ЦВК заявили, що з наступного дня опублікування указу президента про розпуск Верховної Ради, жодне судове рішення не зможе зупинити виборчий процес.

Раніше повідомлялося, що чергові парламентські вибори в Україні повинні пройти в жовтні 2019 року. Але після сьогоднішньої заяви Зеленського, вони пройдуть через два місяці.

Делегація США, яка була присутня на інавгурації Зеленського, назвала промову президента вражаючою і передали йому від Дональда Трампа послання.

Відзначимо, за три дні до вступу на посаду нового глави держави у парламенті оголосили про відсутність коаліції. "Народний фронт" - друга за чисельністю фракція, заявив про вихід з коаліції, після чого спікер Андрій Парубій закликав нардепів почати консультації про формування нової більшості. У фракцій є 30 днів - до 16 червня. Далі президент повинен розпустити парламент і призначити дострокові вибори. Але, оскільки Раду можна розпускати менше ніж за півроку до закінчення його повноважень, ця опція новому президенту Зеленському стане теоретично недоступною.