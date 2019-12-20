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Зеленський провів телефонну розмову з президентом Польщі

Новини » Політика     20.12.2019 - 18:37
Зеленський провів телефонну розмову з президентом Польщі
Фото: Володимир Зеленський і Анджей Дуда (president.gov.ua)

Президенти відзначили позитивні зрушення в питанні видачі Польщею дозволів на міжнародні автоперевезення

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 20 грудня, провів телефонну розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як повідомляється, лідери двох країн обговорили хід імплементації домовленостей, досягнутих під час переговорів у нормандської форматі в Парижі.

Крім того, під час розмови президенти відзначили позитивні зрушення в питанні видачі Польщею дозволів на міжнародні автомобільні перевезення на поточний рік.

Співрозмовники також торкнулися питання взаємодії в рамках міжнародних та регіональних ініціатив, обговорили пріоритети європейської та євроатлантичної інтеграції України, а також узгодили графік двосторонніх заходів на наступний рік.

Президенти також приділили особливу увагу питанням забезпечення енергетичної безпеки в Європі. Зеленський поінформував Дуду про кроки, які здійснює Україна з метою укладення нової угоди про транзит російського газу.

Також призендт України подякував Анджей Дуду за активну позицію Польщі в підтримці територіальної цілісності і суверенітету України. Той у свою чергу зазначив, що Польща і надалі буде виступати за продовження санкційного тиску на Російську Федерацію до повного виконання мінських домовленостей і відновлення суверенітету України.

Нагадаємо, 31 серпня Володимир Зеленський з робочим візитом відвідав Польщу, де зустрівся з президентом Анджеєм Дудою.

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