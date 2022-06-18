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Зеленський провів нараду в Одеській області: обговорили можливості експорту зерна

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Субота 18 червня 2022 19:56
Зеленський провів нараду в Одеській області: обговорили можливості експорту зерна Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський порушив тему морського експорту продовольства під час наради з представниками місцевої влади Одеської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Під час наради обговорювалися шляхи організації коридору для вивезення агропромислової продукції з портів Одеської області", - йдеться у повідомленні ОП.

Голова Одеської ОВА Максим Марченко зазначив, що станом на суботу, 18 червня, у портах області заблоковано 39 суден під прапорами 14 країн світу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Зеленський відвідав опорний пункт Національної гвардії під час робочої поїздки до Одеської області.

Також ми писали, що за словами президента Еммануеля Макрона, Франція спільно зі своїми європейськими колегами опрацьовує маршрут вивезення зерна з України через Румунію.

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