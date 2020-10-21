Зеленський провів ряд кадрових призначень в СБУ

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський провів ряд кадрових призначень в Службі безпеки України. Зокрема, глава держави призначив нового главу СБУ в Автономній республіці Крим.

Відповідні укази були оприлюднені в середу, 21 жовтня.

Так, президент звільнив з посади начальника СБУ в Криму Євгена Нетужилова, а на його місце призначив Олега Кулініча.

Крім того, Зеленський призначив начальником Департаменту оперативно-технічних заходів СБУ Олексія Омельченка.

Також указом №461/2020 глава держави призначив Олександра Провоторова начальником Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України.

до того Ж президент звільнив Павла Данюкова з посади начальника Управління СБУ у Волинській області.

Нагадаємо, раніше Зеленський змінив начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом СБУ. Новим главою відомства став Сергій Дусик.

Крім того, 19 березня голова СБУ Іван Баканов представив нового керівника головного управління СБУ в Києві та Київській області Олега Головаша. Раніше указ про його призначення підписав президент Володимир Зеленський.