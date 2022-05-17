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Зеленський провів насичену розмову з Макроном: про що розмовляли президенти

Фото: Володимир Зеленський і Еммануель Макрон (колаж РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном із французьким колегою Еммануелем Макроном із широкого кола питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter Зеленського.

Глава держави назвав бесіду з Макроном "тривалою і насиченою". Український президент розповів про перебіг війни та розкрив деталі операції з порятунку захисників Маріуполя.

Зеленський також виклав своє бачення подальших перспектив процесу перемовин із РФ. Окремо президент порушив питання про постачання палива до України в умовах дефіциту.

"Йшлося також про оборонну підтримку від Франції, підготовку 6-го пакету санкцій, можливі шляхи експорту української аграрної продукції. Предметно обговорили розгляд нашої заявки на отримання статусу кандидата на вступ до ЄС", – написав Зеленський.

До слова, Зеленський і Шольц висунули умову для мирних переговорів із Росією.

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Володимир ЗеленськийФранціяУкраїнаЕммануель Макрон