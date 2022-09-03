Зеленський назвав Заходу очевидний спосіб захистити українців від терору РФ

Найочевиднішим способом захистити українців від російського терору є допомога Заходу з протиповітряною обороною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

"Ми зробимо все, щоб Україна могла повністю вберегти своє небо від російських ракет і авіації. Це одне з фундаментальних питань нашої держави. Звичайно, ми вдячні всім нашим партнерам, які допомагають відповісти на це складне питання. Допомагати Україні з протиповітряною обороною - це самий найбуквальніший, найочевидніший спосіб захищати людей від російського терору", - додав Зеленський.

Зокрема, він зазначив, що сьогодні хороші результати показали Повітряні сили, збивши російські ракети "Калібр", ударний вертоліт та безпілотники.

Нагадаємо, раніше президент заявив, що Російська Федерація цього року готує вирішальний енергетичний удар по країнах Європи.

Він також відреагував на сьогоднішній вибух на виставці зброї в Чернігові і пообіцяв, що винні будуть покарані.

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