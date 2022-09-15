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Зеленський провів переговори з главою Єврокомісії: перші подробиці

Фото: президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Зокрема, сторони обговорили питання української енергетичної безпеки на тлі російських обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову української держави в Telegram.

За словами президента, він обговорив з главою ЄК кілька важливих тим, однією з яких стала енергетична безпека.

"Ми бачимо, як російський ворог завдає ударів по наших ТЕЦ, іншим об'єктам енергетичної інфраструктури", - написав Зеленський за підсумками переговорів.

Він підкреслив, що це складний виклик як для України, так і для Євросоюзу, тому необхідно об'єднається для його вирішення.

Нагадаємо, сьогодні, 15 вересня, Урсула фон дер Ляйєн прибула до Києва з робочим візитом. Це її третій візит в Україну з початку війни.

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