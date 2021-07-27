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Зеленський провів кадрові зміни в РНБО: хто отримав крісло

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський вивів звільненого з посади голови Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ) Валерія Кондратюка. Одночасно глава держави ввів в нього нового керівника СЗРУ Олександра Литвиненка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Литвиненка Олександра Валерійовича - голову Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться в указі президента.

Цим же указом Зеленський вивів зі складу РНБО колишнього голову СЗРУ Валерія Кондратюка.

Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 23 липня Зеленський звільнив голову СЗРУ Валерія Кондратюка. Замість нього на цю посаду він призначив Олександра Литвиненка-генерал-майора запасу і директора Національного інституту стратегічних досліджень.

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Володимир ЗеленськийРНБО