У G7 закликали Порошенка до "плавної передачі влади" наступному президенту

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Посли держав G7 оцінили прогрес реформ в Україні за президентства Порошенка

Посли держав "Великої сімки" - G7 (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, ФРН та Японія) закликали чинного президента Петра Порошенка до плавної передачі влади переможцю виборів президента України Володимиру Зеленському. Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться у повідомленні представництва G7 в Україні.

Зокрема зазначається, що посли G7 зустрілися у середу, 15 травня, із Порошенком, аби обговорити прогрес у сфері реформ за його президентства.

"Вони привітали досягнення президента Порошенка і обмінялися з ним думками щодо поступу, який мусить бути забезпечений у подальшому. Посли G7 закликали до плавної передачі влади, що дозволить Україні продовжити обраний нею шлях реформ", - йдеться у повідомленні в Twitter.

Додамо, що Петро Порошенко після другого туру президентських виборів заявив, що готовий допомогти Володимиру Зеленському розібратися у державному управлінні.

Нагадаємо, 22 квітня 2019, до оголошення офіційних результатів виборів президента України посли країн "Великої сімки" привітали Володимира Зеленського з перемогою на виборах: "Ми бажаємо йому успіху і сподіваємося на тісну співпрацю з ним і його адміністрацією", - зазначили у представництві G7.

Раніше повідомлялося, що в команді Зеленського бачать пріоритетом співпрацю з країнами "Великої сімки". Зокрема, команда буде фокусувати свою роботу на гуманітарних аспектах і на питаннях безпеки.