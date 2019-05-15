ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У G7 закликали Порошенка до "плавної передачі влади" наступному президенту

Новини » Політика    15.05.2019 - 23:33
У G7 закликали Порошенка до "плавної передачі влади" наступному президенту
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Посли держав G7 оцінили прогрес реформ в Україні за президентства Порошенка

Посли держав "Великої сімки" - G7 (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, ФРН та Японія) закликали чинного президента Петра Порошенка до плавної передачі влади переможцю виборів президента України Володимиру Зеленському. Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться у повідомленні представництва G7 в Україні.

Зокрема зазначається, що посли G7 зустрілися у середу, 15 травня, із Порошенком, аби обговорити прогрес у сфері реформ за його президентства.

"Вони привітали досягнення президента Порошенка і обмінялися з ним думками щодо поступу, який мусить бути забезпечений у подальшому. Посли G7 закликали до плавної передачі влади, що дозволить Україні продовжити обраний нею шлях реформ", - йдеться у повідомленні в Twitter.

Додамо, що Петро Порошенко після другого туру президентських виборів заявив, що готовий допомогти Володимиру Зеленському розібратися у державному управлінні.

У G7 закликали Порошенка до &quot;плавної передачі влади&quot; наступному президенту

Нагадаємо, 22 квітня 2019, до оголошення офіційних результатів виборів президента України посли країн "Великої сімки" привітали Володимира Зеленського з перемогою на виборах: "Ми бажаємо йому успіху і сподіваємося на тісну співпрацю з ним і його адміністрацією", - зазначили у представництві G7.

Раніше повідомлялося, що в команді Зеленського бачать пріоритетом співпрацю з країнами "Великої сімки". Зокрема, команда буде фокусувати свою роботу на гуманітарних аспектах і на питаннях безпеки.

 

КСУ дав роз'яснення щодо інавгурації Зеленського Комітету передали лист Зеленського до Парубія
Новини України Володимир ЗеленськийПорошенко ПетроG7
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся