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Зеленський проти амністії бойовиків і "міліції" в ОРДЛО, - нардеп

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Фракцію "Слуга народу" не влаштовують норми закону про особливий статус Донбасу

Президент України Володимир Зеленський виступає проти амністії бойовиків і "міліції" в окремих районах Донецької і Луганської областей. Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко з трибуни парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

Він наголосив, що фракцію "Слуга народу" не влаштовують норми закону про особливий статус Донбасу.

"Той закон, який є, особисто мене не влаштовує. Тому що в ньому є положення про безумовну амністію. У ньому є положення про місцеву міліцію і так далі. Це все те, чого я не хочу, щоб було на моїй землі, і цього не хоче наша фракція. Цього не хоче президент Зеленський. Тому я прошу підтримки, українська дипломатія працює, щоб встановити мир", - підкреслив нардеп.

Нагадаємо, представник уряду в Раді Ірина Верещук заявила, що новий закон про особливий статус Донбасу винесуть на розгляд парламенту після зустрічі в нормандському форматі. За словами Верещук, поки парламент не обговорює розробку ніяких законопроектів, пов'язаних з особливим статусом Донбасу, або проведенням там виборів.

Як писало РБК-Україна раніше, глава фракції "СН" Давид Арахамія заявляв, що поки в парламенті немає концепції нового закону про особливий статус Донбасу. Парламентарій також додав, що поки ніхто не звертався до Ради з законодавчою ініціативою з приводу даного закону.

Крім того, президент України Володимир Зеленський повідомляв, що в новий закон про особливий статус Донбасу буде імплементована "формула Штайнмайєра". Зеленський відзначав, що новий закон про особливий статус почне діяти відразу після проведення місцевих виборів на Донбасі.

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