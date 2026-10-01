"Российский Starlink" может скоро заработать: Украина просит США вмешаться

Украина призывает Соединенные Штаты "ударить" санкциями по российским компаниям и другим структурам, причастным к созданию спутниковой системы "Рассвет" - ее Москва рассматривает как собственный аналог Starlink.

Об этом заявил временный поверенный по делам Украины в США Денис Сеник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По его словам, сейчас Россия делает все возможное, чтобы как можно быстрее нарастить спутниковую группировку "Рассвет".

Если не препятствовать этому процессу, то запуск системы, запланированный на 2027 год, действительно состоится.

Сеник также предупредил: в случае запуска "Рассвета" уже к концу этого года Россия сможет использовать систему для наведения оружия на украинские цели в режиме реального времени.

На фоне этого украинское посольство намерено передать США информацию о компаниях и отдельных лицах, участвующих в реализации проекта.

"Если эти структуры не попадут под санкции, это позволит России фактически реализовать программу, которая может существенно изменить ситуацию", - подчеркнул Сеник.

О намерении России ввести "Рассвет" в эксплуатацию в 2027 году ранее заявлял руководитель компании "Икс Холдинг" Алексей Шелобков, которая занимается разработкой системы.

Первые 16 низкоорбитальных спутников компания вывела на орбиту в марте. В перспективе их количество планируется увеличить до 900 в течение нескольких лет.

Для сравнения, группировка Starlink насчитывает более 10 тысяч спутников на орбите. В России работа Starlink запрещена, а использование оборудования системы может наказываться штрафами.