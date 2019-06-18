У поданні президента відсутні підстави для звільнення Луценка, - комітет

Фото: Юрій Луценко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комітет підкреслює, що в поданні не наведені висновки кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів

У комітеті Верховної ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності виникли зауваження до подання президента Володимира Зеленського про звільнення Юрія Луценка з посади генерального прокурора. Про це заявив голова комітету Андрій Кожемякін, передає кореспондент РБК-Україна.

Нардеп наголосив, що у поданні Зеленського не наведені законні підстави для звільнення генерального прокурора. Зокрема, у ньому не наведені висновки Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП).

"Генпрокурор звільняється з посади за згодою ВР у зв’язку з поданням заяви про звільнення, яку він не подав. По-друге, на підставі подання кваліфікаційної комісії прокурорів або Вищої ради правосуддя. Висновків КДКП також немає", - заявив Кожем'якін.

За його словами, у поданні також не вказано доповідача з цього питання на комітеті. Тому комітет не підтримає подання про звільнення Луценка з посади.

"Підкомітет сьогодні розглядав подання (президента, - ред.) і він проти розглядати це подання на засіданні комітету. 90% членів комітету не будуть голосувати за подання. Якщо я його завтра поставлю (у порядок денний комітету, - ред.), депутати не прийдуть і кворуму не буде", - додав парламентар.

Голова комітету також звернувся до представника президента Руслана Стефанчука з проханням вирішити це питання.

"Або ВР може самостійно розглянути це питання без розгляду комітету", - додав нардеп.

Нагадаємо, глава Ради Андрій Парубій заявив, що може скликати позачергове засідання парламенту для розгляду кадрових питань.

Як писало РБК-Україна раніше, представник Зеленського в Раді Стефанчук закликав парламент на цьому тижні розглянути три подання президента про звільнення генерального прокурора, звільнення глави Міністерства закордонних справ і призначення Вадима Пристайка новим міністром закордонних справ.

Відзначимо, 11 липня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради нове подання на генпрокурора Юрія Луценка. Так, до цього 30 травня президент Зеленський вніс до Верховної ради подання про звільнення двох міністрів і глави Служби безпеки України, але нардепи не підтримали ці ініціативи глави держави.