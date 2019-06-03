Зеленський просить Кернеса розібратися у ситуації з бюстом Жукова

Президент Володимир Зеленський просить мера Харкова Геннадія Кернеса розібратися у ситуації зі зносом бюсту маршала Георгія Жукова. Про це повідомила прес-секретар глави держави Юлія Мендель у ході брифінгу.

Мендель зазначила, що закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" закладає правову колізію. Він вимагає перейменувань та знесення пам`ятників радянським діячам, але водночас робить винятки для випадків, коли такі історичні пам’ятки пов`язані із опором і вигнанням нацистських окупантів з території України.

"Закон не вимагає знесення пам`ятника. Але правова колізія, пов’язана з ним - так само як з перейменуванням проспекту - присутня. Тим більше, за відсутності громадського консенсусу з цього питання у місті Харкові. Президент вважає, що розв’язання подібних колізій у рамках закону є справою винятково територіальної громади міста. Що передбачає проведення громадських консультацій і слухань та досягнення оптимального рішення, яке б задовольнило всі зацікавлені сторони", - підкреслила прес-секретар.

Крім того, Мендель поінформувала, що реакцію на ситуацію з боку російського Міністерства закордонних справ президент України вважає черговим втручанням у внутрішні справи суверенної держави і застерігає РФ від повторення подібних кроків.

"Міський голова, як лідер територіальної громади, має бути арбітром у цьому протистоянні і організувати процес пошуку оптимального рішення, а не ставати на чийсь бік… Президент закликає міську владу Харкова провести широке обговорення ситуації у територіальній громаді. Він також закликає Національну поліцію та прокуратуру надати правову оцінку подіям, що сталися 2 червня", - підкреслила вона.

Нагадаємо, у Харкові в неділю, 2 червня, Нацполіція відкрила кримінальну справу через знесення пам'ятника маршалу Жукову під час пікетування з'їзду партії "Довіряй справам".

Як писало РБК-Україна раніше, в Харкові учасники акції протесту знесли бюст Жукова. Під харківським Палацом спорту проходили акції "Можемо повторити" і "Стоп реванш" за участю представників "Самооборони", "Харківського Євромайдану", "Національних дружин" і партії "Національний корпус". Так, активісти протестували проти з'їзду так званої партії мерів Геннадія Кернеса і Геннадія Труханова.