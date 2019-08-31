Зеленський прокоментував ймовірність перегляду закону про мову

Президент Володимир Зеленський прокоментував можливість перегляду закону про державну мову. Про це він розповів в телеінтерв'ю.

За його словами, це складне питання і повинен бути законопроект про захист прав меншин.



"Дуже складне питання. Яке б не було рішення, воно буде бити по президенту і парламенту дуже сильно. Я впевнений, що повинен бути законопроект про захист прав меншин. І там повинно все бути виписано: їх мова, їх віра і… І достатньо – армія у нас одна, українська. Мені здається, що повинен бути такий законопроект, який захищає їх права. Якщо людина вивчає українську мову, вона для неї не рідна, але вона намагається її знати, але для неї рідна мова татарська, російська угорська, яка різниця. Та діти вже у цієї людини всі говорять українською, чи онуки. А якщо людина працювала 40-50 років на цю країну. Якщо так було і вона працювала на Україну, коли та була ще в складі СРСР. Вона що не така людина, щось змінилось? Тому треба захищати права меншин, я впевнений. Знайти оцю модель, про яку я сказав" - заявив Зеленський.

Як писало РБК-Україна раніше, представник президента Володимира Зеленського в Верховній раді Руслан Стефанчук заявив, що внесення правок у "мовний закон" не виключено. При цьому для команди президента концептуальної річчю залишається те, що єдиною державною мовою в Україні є і буде українська.