Зеленський знову прокоментував ситуацію з Богданом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відставка глави Офісу президента Андрія Богдана може статися в будь-який час, якщо цього бажатиме суспільство. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "Радіо Свобода" у Facebook.

Так, відповідаючи на питання, чому інформація щодо заяви про відставку Богдана не була спростована, Зеленський заявив, що така заява дійсно існує.

"Спростування чого? Він (Богдан - ред.) же написав заяву, це ж правда. Людина готова (піти у відставку - ред.) в будь-який час, коли суспільство захоче…", - наголосив він.

Крім того, один з журналістів запитав, чи не вважає Зеленський, що даний інцидент був створений, щоб підірвати довіру до українських засобів масової інформації.

"Я нічого не підривав. Ми одна команда, ми сказали, що ми не тримаємося за крісла. Я можу ще раз повторити", - відповів глава держави.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Богдан підтвердив, що дійсно писав заяву про свою відставку. Він додав, що заяви про відставку написали всі члени команди Володимира Зеленського відразу після отримання посад. Однак, він зазначив, що не знає як з'явилося фото заяви, яке опинилося в ЗМІ.

Також існування заяви про відставку Богдана підтвердив і глава держави. Зеленський уточнив, що станом на сьогодні не підписував заяву на звільнення Богдана з посади глави ОП.