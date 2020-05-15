Зеленський продовжив заборону російських соцмереж в Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким продовжив дію застосування санкцій до російських соцмереж. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офіса президента.

Відповідно до указу № 184, в Україні продовжено заборону на російські соціальні мережі "Вконтакте" і "Одноклассники".

Зокрема, указом вводиться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року "Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 14 травня в РНБО повідомили, що проект указу щодо застосування санкцій до російських соцмереж переданий до Офісу президента України.

У РНБО уточнили, що цим рішенням, серед іншого, передбачається продовження заборони в Україні російських соціальних мереж і інтернет-сервісів, зокрема "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники" та інших.

Раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в коментарі РБК-Україна заявила, що продовження санкцій рішенням РНБО зробить безглуздим прийняття парламентської постанови.