RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський закликав Захід бути готовим до превентивних санкцій проти Росії

Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський закликав країни Заходу бути готовими до невідкладного введення превентивних санкцій проти Росії. Зокрема, з метою протидії агресивним намірам влади РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.

"Позиція західних країн в діалозі з РФ повинна залишатися жорсткою і рішучою. Необхідно бути готовим до невідкладного впровадження превентивного пакету санкцій проти РФ з метою протидії агресивним намірам Кремля", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою МЗС Великобританії Ліз Трас. Під час якої вони обговорили російську агресію проти України та скоординували свої позиції.

Крім того, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС діятиме рішуче у випадку, якщо Росія здійснить нові акти агресії проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСанкції проти Росії