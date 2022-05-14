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Зеленський закликав США офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Президент України Володимир Зеленський закликав США офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму. Також наголосив на необхідності подальших санкцій проти агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави, яку цитує прес-служба ОП.

"Розраховую на підтримку Сполученими Штатами подальшого посилення санкцій. Крім того, вважаємо, що Росія має бути офіційно визнана державою - спонсором тероризму", - зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що сьогодні Україна бореться з російським агресором, захищаючи не лише свою державу, а й демократичні цінності та свободи, право народів вільно обирати власне майбутнє.

"Росія здійснює геноцид проти українського народу. Скоює воєнні злочини, яких жахається весь світ, - тортури, масові розстріли, зґвалтування. Таких злочинів Європа не бачила з часів Другої світової війни", - сказав він.

Глава держави відзначив особливу роль американської сторони у посиленні санкційного тиску на Росію. Зокрема, він наголосив на ухваленні Конгресом США законів про заборону імпорту російської нафти та призупинення торговельних відносин з РФ та Білоруссю.

Сенат США вже зареєстрував відповідну резолюцію

Зазначимо, нещодавно американські сенатори - Річард Блументаль і республіканець Ліндсі Грем зареєстрували резолюцію, що визнає Росію державою-спонсором тероризму й закликає держсекретаря США визнати РФ державою, яка спонсорує тероризм.

Наразі є лише чотири країни, які мають таке визнання - це Куба, Сирія, Іран та Північна Корея.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Сенату США на чолі з лідером республіканців у верхній палаті Конгресу Мітчеллом Макконнеллом. Під час якого зазначив, що такий візит - це насамперед потужний сигнал двопартійної підтримки нашої країни з боку американського Конгресу.

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