Зеленський провів зустріч з делегацією Сенату США

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Сенату США на чолі з лідером республіканців у верхній палаті Конгресу Мітчеллом Макконнеллом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.

Зеленський зазначив, що такий візит – це насамперед потужний сигнал двопартійної підтримки нашої країни з боку американського Конгресу.

"Дякую за ваше лідерство у допомозі у нашій боротьбі не лише за свою державу, а й за демократичні цінності та свободи. Ми дуже цінуємо це”, - наголосив глава української держави.

Також Зеленський висловив сподівання, що Сенат США оперативно затвердить пакет додаткового фінансування для підтримки українського народу, який уже був розглянутий у Палаті представників та збільшений з 33 млрд долларів до 39,6 млрд долларів США.