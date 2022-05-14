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Зеленський провів зустріч з делегацією Сенату США

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Київ, Субота 14 травня 2022 15:46
Зеленський провів зустріч з делегацією Сенату США Фото: Зеленський провів зустріч з делегацією Сенату США (скріншот з відео t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Сенату США на чолі з лідером республіканців у верхній палаті Конгресу Мітчеллом Макконнеллом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.

Зеленський зазначив, що такий візит – це насамперед потужний сигнал двопартійної підтримки нашої країни з боку американського Конгресу.

"Дякую за ваше лідерство у допомозі у нашій боротьбі не лише за свою державу, а й за демократичні цінності та свободи. Ми дуже цінуємо це”, - наголосив глава української держави.

Також Зеленський висловив сподівання, що Сенат США оперативно затвердить пакет додаткового фінансування для підтримки українського народу, який уже був розглянутий у Палаті представників та збільшений з 33 млрд долларів до 39,6 млрд долларів США.

Раніше ми повідомляли, що до американського Сенату подали резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму. Процес ініціював демократ Річард Блументаль і республіканець Ліндсі Грем.

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