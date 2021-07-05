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Зеленський закликав зупинити "Північний потік-2": це безпекова пастка для всіх

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Київ, Понеділок 05 липня 2021 11:09
Зеленський закликав зупинити "Північний потік-2": це безпекова пастка для всіх Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський черговий раз виступив проти будівництва газопроводу "Північний потік-2". Це безпекова пастка, як для України, так і для Єворопи.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву президента на форумі "Україна 30".

"Це пряма безпекова пастка для всіх. Потрібно і надалі протидіяти реалізації цього проекту. Вся європа повинна об'єднуватися, щоб протидіяти цій енергетичній загрозі", - заявив Зеленський.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що Берлін працює над тим, щоб Україна залишилася транзитером газу після запуску газопроводу "Північний потік-2". Німеччина не хоче, щоб Україна залишилася без доходу до державного бюджету.

Нагадаємо, США та Німеччина роздумують про компенсацію Україні після запуску "Північного потоку-2".

Зазначимо, посол Німеччини пояснила бажання Меркель відновити діалог з Путіним.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що "Північний потік-2" загрожує безпеці України.

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Володимир Зеленський Північний потік-2
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