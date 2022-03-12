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У Мелітополі люди вийшли на мітинг з вимогою звільнити мера

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Мелітополь, Субота 12 березня 2022 10:03
У Мелітополі люди вийшли на мітинг з вимогою звільнити мера Фото: у Меліпотолі пройшов мітинг (t.me/Pravda_Gerashchenko)
Автор: Наталія Юрченко

Місцеві жителі Мелітополя Запорізької області в суботу, 12 березня, вийшли на мітинг. Вони вимагають від російських окупантів звільнити мера міста Івана Федорова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.

Понад 2 тисячі людей зібралися біля Мелітопольської міської ради з прапорами України. Люди вимагають звільнити Федорова. Мітингувальники кричать"свободу меру".

Нагадаємо, що Іван Федоров був викрадений групою окупантів з 10 осіб, бо відмовився від співпраці з ворогом.

Президент Володимир Зеленський відреагував на викрадення міського голови, назвавши це "новою стадією терору Росії".

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