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Зеленський просить Кнесет Ізраїлю ратифікувати угоду про ЗВТ

Новини » Політика     24.01.2020 - 15:28
Зеленський просить Кнесет Ізраїлю ратифікувати угоду про ЗВТ
Фото: зустріч делегацій (president.gov.ua)

Україна ратифікувала угоду в минулому році в серпні

Президент України Володимир Зеленський просить Кнесет Ізраїлю ратифікувати угоду про зону вільної торгівлі між країнами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Зазначається, що глава держави в Єрусалимі провів зустріч зі спікером Кнесету Ізраїлю Юлієм Едельштейном. Сторони позитивно оцінили традиційно активний двосторонній політичний діалог і висловили надію на збереження його високої динаміки.

Також Зеленський підкреслив важливість ратифікації ізраїльською стороною угоди про вільну торгівлю між державами, яку Україна ратифікувала в минулому році в серпні.

"Запровадження зони вільної торгівлі може допомогти удвічі збільшити товарообіг між країнами в короткостроковій перспективі", - сказав президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський зажадав врегулювати ситуацію з відмовами у в'їзді українцям в Ізраїль. Україна та Ізраїль повинні продовжити роботу для вирішення проблеми найближчим часом.

Також РБК-Україна писало, що Зеленський на зустрічі з Нетаньяху звернувся до всіх євреїв. Він зачитав лист, адресований всім євреям з приводу трагедії Голокосту. Він розповів три історії про Голокост і Другу світову війну.

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