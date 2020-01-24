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Зеленський вимагає врегулювати ситуацію з відмовами у в'їзді українцям в Ізраїль

Новини » Політика     24.01.2020 - 12:12
Зеленський вимагає врегулювати ситуацію з відмовами у в'їзді українцям в Ізраїль
Фото: Володимир Зеленський і Біньямін Нетаньяху president.gov.ua)

Україна і Ізраїль повинні продовжити роботу для вирішення проблеми найближчим часом

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з ізраїльським прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху обговорив ситуацію з відмовами українським громадянам у в'їзді в Ізраїль. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

За словами Зеленського, сторони повинні вирішити дану ситуацію найближчим часом.

"Рішення цього питання повинно залишатися у фокусі особливої уваги причетних органів обох країн. Сторони повинні продовжити спільну роботу з метою врегулювання ситуації найближчим часом", - заявив президент України.

Нагадаємо, Зеленський і Нетаньяху обговорювали відмову у в'їзді українцям в Ізраїль ще в серпні минулого року під час візиту ізраїльського прем'єра в Україну. Тоді президент України заявив, що сторони домовилися остаточно вирішити цю проблему.

Також повідомлялося, що в травні 2019 року Україна та Ізраїль домовилися про спільну роботу для мінімізації кількості відмов у перетині кордону для громадян обох держав. Тоді ізраїльська сторона висловила готовність розглянути можливості розширення сфер легального працевлаштування у себе українських громадян. Також Ізраїль обіцяв розглянути спрощення механізму працевлаштування за угодою від 2016 року тимчасове працевлаштування в Ізраїлі спеціалістів в окремих галузях.

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