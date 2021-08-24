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Зеленський закликав Францію тиснути на Росію для прогресу в регулюванні на Донбасі

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Київ, Вівторок 24 серпня 2021 21:52
Зеленський закликав Францію тиснути на Росію для прогресу в регулюванні на Донбасі Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський закликав тиснути на Росію, поки не буде прогресу у процесі врегулювання конфлікту на Донбасі. З такою заявою він виступив під час зустрічі з міністром закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріаном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Зеленський розповів французькому міністру про ситуацію на Донбасі та про вкрай високі ризики, які досі там зберігаються. Глава держави також проінформував про виконання домовленостей "нормандської четвірки", досягнутих на саміті в Парижі.

"Ми зробили все від нас залежне для виконання досягнутих домовленостей", - наголосив він.

Президент також подякував французькій стороні за участь в установчому саміті Кримської платформи, який відбувся у Києві в понеділок, 23 серпня.

"Розраховуємо, що ваша держава й надалі долучатиметься до роботи цієї ключової для нас ініціативи", - додав Зеленський.

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Володимир Зеленський Франція Російська Федерація Донбас
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