Зеленський закликав Францію тиснути на Росію для прогресу в регулюванні на Донбасі

Президент Володимир Зеленський закликав тиснути на Росію, поки не буде прогресу у процесі врегулювання конфлікту на Донбасі. З такою заявою він виступив під час зустрічі з міністром закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріаном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

Зеленський розповів французькому міністру про ситуацію на Донбасі та про вкрай високі ризики, які досі там зберігаються. Глава держави також проінформував про виконання домовленостей "нормандської четвірки", досягнутих на саміті в Парижі.

"Ми зробили все від нас залежне для виконання досягнутих домовленостей", - наголосив він.

Президент також подякував французькій стороні за участь в установчому саміті Кримської платформи, який відбувся у Києві в понеділок, 23 серпня.

"Розраховуємо, що ваша держава й надалі долучатиметься до роботи цієї ключової для нас ініціативи", - додав Зеленський.