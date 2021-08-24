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Зеленский призвал Францию давить на Россию для прогресса в регулировании на Донбассе

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Киев, Вторник 24 августа 2021 21:52
Зеленский призвал Францию давить на Россию для прогресса в регулировании на Донбассе Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский призвал давить на Россию, пока не будет прогресса в процессе урегулирования конфликта на Донбассе. С таким заявлением он выступил во время встречи с министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Зеленский рассказал французскому министру о ситуации на Донбассе и о крайне высоких рисках, которые до сих пор там сохраняются. Глава государства также проинформировал о выполнении договоренностей "нормандской четверки", достигнутых на саммите в Париже.

"Мы сделали все от нас зависящее для выполнения достигнутых договоренностей", - подчеркнул он.

Президент также поблагодарил французскую сторону за участие в учредительном саммите Крымской платформы, который состоялся в Киеве в понедельник, 23 августа.

"Рассчитываем, что ваше государство и в дальнейшем будет приобщаться к работе этой ключевой для нас инициативы", - добавил Зеленский.

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Владимир Зеленский Франция Российская Федерация Донбасс
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