RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський закликав європейців приїхати в Україну і битися проти агресора

Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян європейських країн. Він закликав їх приїжджати в Україну, щоб допомогти відбити російську атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг президент.

"Якщо у вас в Європі є бойовий досвід і не хочете дивитися на нерішучість політиків, ви можете прибути в нашу державу і разом з нами захищати Європу, де це зараз дуже потрібно. Вас вже шантажували газом. Вас вже принижували. Вас вже хочуть розколоти і поділити так само, як намагаються поділити сьогодні Україну. Захищайте себе. Так само, як ми захищаємо себе", - заявив президент.

Нагадаємо, в МЗС Росії заявили, що Кремль готовий до переговорів з Україною, однак для цього українські військові повинні скласти зброю.

У той же час Володимир Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України