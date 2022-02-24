Зеленський закликав ЄС накласти ембарго на Росію

"В Україні вирішується доля Європи: якщо Путін не отримає гідної відсічі зараз, він піде далі", –заявив Зеленський.

За його словами, європейські країни повинні негайно ухвалити потужні економічні та фінансові санкції проти агресора, зокрема, відключити Росію від SWIFT і накласти ембарго на торгівлю нафтою і газом.

Крім того, президент закликав допомогти Збройним силам озброєнням і боєприпасами та підтримати миротворчу операцію ООН. Українські громадяни, відзначив Зеленський, гинути за свободу України та Європи.

"Ми довго чекали біля відкритих дверей. Ми запитали про членство в НАТО – відповіді не почув. Зараз потребуємо міжнародно-правових гарантій безпеки, чіткої європейської перспективи, швидких та конкретних дій", – додав він.