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Зеленський закликав ЄС накласти ембарго на Росію

Автор: Антон Федорців

Президент Володимир Зеленський віртуально взяв участь у надзвичайному засіданні Європейської ради. Там він спробував переконати лідерів ЄС стати пліч-о-пліч з Україною і зупинити агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну Facebook-сторінку глави держави.

"В Україні вирішується доля Європи: якщо Путін не отримає гідної відсічі зараз, він піде далі", –заявив Зеленський.

За його словами, європейські країни повинні негайно ухвалити потужні економічні та фінансові санкції проти агресора, зокрема, відключити Росію від SWIFT і накласти ембарго на торгівлю нафтою і газом.

Крім того, президент закликав допомогти Збройним силам озброєнням і боєприпасами та підтримати миротворчу операцію ООН. Українські громадяни, відзначив Зеленський, гинути за свободу України та Європи.

"Ми довго чекали біля відкритих дверей. Ми запитали про членство в НАТО – відповіді не почув. Зараз потребуємо міжнародно-правових гарантій безпеки, чіткої європейської перспективи, швидких та конкретних дій", – додав він.

До слова, раніше Україна заявила МАГАТЕ про захоплення Чорнобильської АЕС.

Нагадаємо, про захоплення російськими окупантами зони навколо станції стало відомо ввечері 24 лютого.

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