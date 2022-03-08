Зеленський закликав Британію визнати РФ державою-терористом

Володимир Зеленський закликав Британію посилити санкції проти Росії та визнати її нарешті державою-терористом.

"Посилюйте санкції проти держави-терориста. Визнайте її нарешті державою-терористом", - сказав Зеленський у своєму зверненні.

Також він закликав знайти спосіб зробити небо над територією України безпечним.

"Знайдіть нарешті спосіб зробити безпечним наше небо. Зробіть те, що ви можете, те, що ви повинні. До цього зобов'язує велич вашої держави", - підкреслив президент України.

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