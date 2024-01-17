Зеленский о призыве: против РФ всегда будет не хватать людей, там мобилизуют трупы

Украине никогда не будет хватать людей в вопросе мобилизации. Наша страна борется против России, которая не считает мужчин и мобилизует трупы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского по итогам Международного экономического форума.

Возвращение мужчин в Украину

Глава государства отметил, что те военнообязанные мужчины, которые находятся за границей, должны быть в Украине. Это вопрос закона и справедливости.

"Если ты мобилизационного возраста, согласно украинскому закону, ты должен быть в Украине. Это и факт. И дальше ты будешь воевать или не воевать. Ты будешь работать", - уточнил президент.

Он рассказал, что зарплата одного военного - это налоги 6-8 людей. А помощь от западных союзников не идет на такие расходы бюджета.

"Ты можешь работать и не быть на фронте, это зависит от ситуации. Но ты должен платить налоги. В целом это справедливо платить налог. Но во время войны этот вопрос стоит очень остро. Это вопрос - справедливость", - подчеркнул Зеленский.

Хватает ли людей для мобилизации

Глава государства также отметил, что Украине всегда не хватает людей для войны с Россией.

"Мы боремся против РФ, которая не считает людей. И она может мобилизовывать своих людей, потому что она мобилизует трупы. Понимаете, они знают, что мобилизуют трупы. Они мобилизуют мясо. Им все равно: вернется этот человек или нет. А нам не все равно", - подчеркнул президент.

По его словам, это не вопрос того, что Украина в четыре раза меньше чем Россия по населению. Поскольку наша страна не кидала бы людей под танки, даже если количество населения было бы одинаковым с РФ.

"Мы боремся за права людей. Каков смысл бороться за права человека, если ты не уважаешь эти права? Это просто глупо, бред. И поэтому всегда будет не хватать (людей - ред.) против этого государства, которое держит людей как рабов и бросает их под танки", - резюмировал он.

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине объявили мобилизацию с начала полномасштабного вторжения России. Призыву на воинскую службу подлежат мужчины в возрасте от 27 до 60 лет.

При этом существует ряд исключений, при которых мужчин могут освобождать от призыва.

Уже в ближайшие несколько недель ожидается, что Кабмин внесет в Верховную раду законопроект о мобилизации, который предусматривает частичное изменение порядка ее проведения.