Зеленский назначил Стефанишину новым послом Украины в США

Ольга Стефанишина официально стала послом Украины в США. Формальные процедуры были завершены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Только что говорил с Ольгой Стефанишиной - теперь уже новым послом Украины в Соединенных Штатах Америки. Формальные процедуры завершены - сегодня я подписал указ о назначении посла", - рассказал Зеленский.
По словам президента, он определил ключевые задачи, чтобы обновить работу украинского посольства в США и реализовать все договоренности с президентом Дональдом Трампом. В первую очередь речь идет о договоренностях в оборонной сфере.
"Во многом именно от отношений с Америкой зависит долгосрочное обеспечение безопасности Украины", - обратил внимание Зеленский.
Он напомнил, что сейчас обсуждаются два украинских сильных предложения для США. Это сделка об оружии для Украины и сделка о современных дронах для США. Киев рассчитывает на быстрое развитие отношений с Вашингтоном.
Отдельно глава украинского государства поблагодарил экс-посла в США Оксану Маркарову, которая представляла Украину в Вашингтоне в течение всех лет с начала полномасштабной войны.
"Мы уже говорили о дальнейшем взаимодействии, и я предложил Оксане Маркаровой и дальше быть в команде - работать ради Украины", - отметил он.
Ольга Стефанишина родилась 29 октября 1985 года в Одессе.
В 2008 году окончила Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, получив степень магистра международного права и квалификацию переводчика с английского языка.
В 2016 году получила второе высшее образование в Одесском национальном экономическом университете по специальности "Финансы и кредит".
С 2007 года начала работать в Министерстве юстиции Украины, где занимала различные должности, включая директора департамента международного права и департамента европейской интеграции.
С 2017 по 2019 год возглавляла правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
В 2020 году была назначена вице-премьер-министром по вопросам европейской интеграции Украины.
С 5 сентября 2024 года по 17 июля 2025 года занимала должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министра юстиции Украины.
С 17 июля 2025 года назначена специальным уполномоченным президента Украины по вопросам развития сотрудничества с США.