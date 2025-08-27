Зеленский назначил Стефанишину новым послом Украины в США

"Только что говорил с Ольгой Стефанишиной - теперь уже новым послом Украины в Соединенных Штатах Америки. Формальные процедуры завершены - сегодня я подписал указ о назначении посла", - рассказал Зеленский.

По словам президента, он определил ключевые задачи, чтобы обновить работу украинского посольства в США и реализовать все договоренности с президентом Дональдом Трампом. В первую очередь речь идет о договоренностях в оборонной сфере.

"Во многом именно от отношений с Америкой зависит долгосрочное обеспечение безопасности Украины", - обратил внимание Зеленский.

Он напомнил, что сейчас обсуждаются два украинских сильных предложения для США. Это сделка об оружии для Украины и сделка о современных дронах для США. Киев рассчитывает на быстрое развитие отношений с Вашингтоном.

Отдельно глава украинского государства поблагодарил экс-посла в США Оксану Маркарову, которая представляла Украину в Вашингтоне в течение всех лет с начала полномасштабной войны.

"Мы уже говорили о дальнейшем взаимодействии, и я предложил Оксане Маркаровой и дальше быть в команде - работать ради Украины", - отметил он.