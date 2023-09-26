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Зеленский назначил Шевченко своим внештатным советником

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и бывший футболист Андрей Шевченко (instagram.com/andriyshevchenko)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский решил назначить легенду украинского футбола Андрея Шевченко внештатным советником.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

"Назначить Шевченко Андрея Николаевича советником президента Украины (вне штата)", - сказано в документе. 

Что известно о Шевченко

Напомним, что Андрей Шевченко - один из самых известных футболистов в истории Украины. 

Он был игроком "Милана" и "Челси" - известных европейских клубов. Шевченко несколько раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Италии, завоевывал Кубок Чемпионов и Суперкубок Европы. 

Также украинский спортсмен является обладателем "Золотого мяча" и становился лучшим нападающим УЕФА в 2006 году. 

 

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Андрей ШевченкоВладимир Зеленский