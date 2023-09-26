Зеленский назначил Шевченко своим внештатным советником

Президент Украины Владимир Зеленский решил назначить легенду украинского футбола Андрея Шевченко внештатным советником.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.
"Назначить Шевченко Андрея Николаевича советником президента Украины (вне штата)", - сказано в документе.
Напомним, что Андрей Шевченко - один из самых известных футболистов в истории Украины.
Он был игроком "Милана" и "Челси" - известных европейских клубов. Шевченко несколько раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Италии, завоевывал Кубок Чемпионов и Суперкубок Европы.
Также украинский спортсмен является обладателем "Золотого мяча" и становился лучшим нападающим УЕФА в 2006 году.
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