Зеленский назначил Шевченко своим внештатным советником

"Назначить Шевченко Андрея Николаевича советником президента Украины (вне штата)", - сказано в документе.

Что известно о Шевченко

Напомним, что Андрей Шевченко - один из самых известных футболистов в истории Украины.

Он был игроком "Милана" и "Челси" - известных европейских клубов. Шевченко несколько раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Италии, завоевывал Кубок Чемпионов и Суперкубок Европы.

Также украинский спортсмен является обладателем "Золотого мяча" и становился лучшим нападающим УЕФА в 2006 году.