Зеленский сменил постпреда при Совете Европы: кто им стал

"Назначить Точицкого Николая Станиславовича Постоянным представителем Украины при Совете Европы", - говорится в указе №603/2025.

Другим указом президент уволил с этой должности Бориса Тарасюка.

Николай Точицкий

Николай Точицкий - украинский дипломат и политик. Возглавлял Министерство культуры и информационной политики с сентября 2024 до июля 2025 года, до того был заместителем руководителя ОП (2024) и заместителем министра иностранных дел (2021-2024).

Карьеру начал в МИД в сферах разоружения, евроинтеграции и евроатлантической безопасности; работал советником в Постпредстве при Совете Европы, возглавлял Кабинет министра и Консульскую службу. В 2005-2008 - генконсул в Сан-Франциско; впоследствии руководил международным направлением в Секретариате президента, участвовал в переговорах по освобождению судна "Фаина".

В 2010-2016 - постоянный представитель Украины при Совете Европы; тогда Украина впервые председательствовала в Комитете министров СЕ.

В 2016-2021 - посол в Бельгии, одновременно Представитель при ЕС и Евратоме и посол в Люксембурге: способствовал вступлению в силу Соглашения об ассоциации, введению безвиза, подготовке "открытого неба", трехсторонним газовым переговорам; поддерживал лечение раненых украинских военных в Бельгии; приобщался к протоколу о реадмиссии с Бенилюксом и соглашения с Бельгией по трудоустройству членов семей дипломатов.

В 2021-2024 - заместитель министра МИД; входил в переговорные группы в Беловежской Пуще и Стамбуле и работал над международными гарантиями безопасности. В апреле-сентябре 2024 - заместитель руководителя ОП.