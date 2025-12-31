ua en ru
Зеленский назначил нового главу Нацкомиссии по ценным бумагам: кто он

Украина, Среда 31 декабря 2025 22:42
Зеленский назначил нового главу Нацкомиссии по ценным бумагам: кто он Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 31 декабря назначил нового главу Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку вместо уволенного Руслана Магомедова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ, опубликованный на сайте президента Украины.

"Назначить Семенюка Алексея Владимировича Председателем Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку", - сказано в документе за подписью президента.

О Семенюке почти ничего неизвестно. В реестре деклараций Национального агентства по предотвращению коррупции, которую Семенюк разместил, как кандидат на должность главы комиссии, указано, что его главный доход обеспечивается предпринимательской деятельностью. Опыт работы в финансовом секторе у Семенюка отсутствует.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку - это ключевой регулятор финансового сектора Украины. Нацкомиссия отвечает за работу фондового рынка, контроль за оборотом ценных бумаг и защиту прав инвесторов. С 2021 года ее возглавлял Руслан Магомедов, который сменил на этом посту Заурбека Хромаева.

Однако 31 декабря Зеленский уволил Руслана Магомедова с должности председателя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. При этом каких-либо дополнительных объяснений такого решения обнародовано не было.

