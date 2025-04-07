Зеленский назначил Нечитайло послом в Китае: что о нем известно

Новым послом Украины в Китае станет Александр Нечитайло. Его назначение утвердил президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы украинского государства.

"Назначить Нечитайло Александра Вячеславовича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Китайской Народной Республике", - сказано в указе Зеленского.

Что известно о Нечитайло

Александр Нечитайло родился 20 сентября 1973 года в Киеве.

В 1995 году окончил Киевский национальный университет им. Т. Шевченко, специальность - филолог (преподаватель украинского языка и литературы, китайского языка и литературы). Владеет английским и китайским языком.

В сентябре 1995 года стал сотрудником Управления стран Азиатско-Тихоокеанского региона, БСС и Африки МИД Украины.

Работал в секретариате главы МИД Украины.

Также Нечитайло занимал должности советника посольства Украины в Малайзии, второго секретаря в посольстве Украины в Китае и второго секретаря в посольстве Украины в Индонезии.

С февраля 2016 года до июня 2016 года был и.о. директора Департамента стран Азиатско-Тихоокеанского региона Министерства иностранных дел Украины.

С июня 2016 года до мая 2022 года - посол Украины в Малайзии.

С августа 2017 года до мая 2022 года - посол Украины на Филиппинах (по совместительству).

С октября 2019 года до мая 2022 года - посол Украины демократической Республике Восточный Тимор (по совместительству).