Зеленский назначил Нечитайло послом в Китае: что о нем известно
Новым послом Украины в Китае станет Александр Нечитайло. Его назначение утвердил президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы украинского государства.
"Назначить Нечитайло Александра Вячеславовича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Китайской Народной Республике", - сказано в указе Зеленского.
Что известно о Нечитайло
Александр Нечитайло родился 20 сентября 1973 года в Киеве.
В 1995 году окончил Киевский национальный университет им. Т. Шевченко, специальность - филолог (преподаватель украинского языка и литературы, китайского языка и литературы). Владеет английским и китайским языком.
В сентябре 1995 года стал сотрудником Управления стран Азиатско-Тихоокеанского региона, БСС и Африки МИД Украины.
Работал в секретариате главы МИД Украины.
Также Нечитайло занимал должности советника посольства Украины в Малайзии, второго секретаря в посольстве Украины в Китае и второго секретаря в посольстве Украины в Индонезии.
С февраля 2016 года до июня 2016 года был и.о. директора Департамента стран Азиатско-Тихоокеанского региона Министерства иностранных дел Украины.
С июня 2016 года до мая 2022 года - посол Украины в Малайзии.
С августа 2017 года до мая 2022 года - посол Украины на Филиппинах (по совместительству).
С октября 2019 года до мая 2022 года - посол Украины демократической Республике Восточный Тимор (по совместительству).
Напомним, ранее послом Украины в Китае был Павел Рябикин. Президент Украины Владимир Зеленский уволил его в декабре 2024 года.
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