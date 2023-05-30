Кабмин согласовал кандидата на должность главы Одесской ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Кабинета министров.

Как отмечают в ведомстве, Кабмин поддержал проект указа президента о назначении Олега Кипера главой Одесской ОВА. Сейчас он является руководителем Киевской городской прокуратуры.

Также на сегодняшнем заседании было принято распоряжение об увольнении Валерии Коломиец с должности заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции.

Стоит заметить, что ранее должность главы Одесской ОВА занимал Максим Марченко. Он возглавлял ведомство с 1 марта 2022 года.

Но президент Владимир Зеленский 15 марта 2023 года подписал указ об увольнении Марченко с должности.

Что известно о Кипере

Олег Кипер начал работать в органах прокуратуры в 2001 году. Во время президентства Виктора Януковича он занимал должность начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры. В 2014 году его внесли в список лиц, которым запрещено занимать государственные должности, согласно закону "Об очищении власти".

В 2019 году Киперу удалось через скандальный Окружной административный суд Киева (ОАСК) доказать, что его люстрация была безосновательной.

При этом недавно он попал в очередной скандал, когда выехал в отпуск за границу в конце 2022 года. Там прокурор провел 10 дней.