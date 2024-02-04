Зеленский назначил Федорова главой Запорожской ОВА

"Назначить Федорова Ивана Сергеевича главой Запорожской областной государственной администрации", - говорится в указе №48/2024.

Следует заметить, что сегодня Зеленский посетил Запорожье и провел там совещание с силовиками, а также представил Ивана Федорова как новоназначенного главу Запорожской областной государственной администрации.

"Нужно сделать все, чтобы Украина вернулась в ваш родной Мелитополь. Украина сегодня борется за это. Это обязательно произойдет", – сказал Зеленский Федорову.

Кроме этого, Зеленский уже дал поручение новому председателю. В частности, речь идет о процессе строительства фортификационных сооружений. Кроме этого, по мнению президента, одной из важнейших задач является возврат количества рабочих мест к довоенным показателям. В частности, он отметил, что центральная власть готова помогать со своей стороны соответствующими государственными заказами.

Президент обратил внимание Федорова на решение неотложных вопросов для жителей региона. Речь об организации учебного процесса, восстановлении разрушенного или поврежденного жилья.

До сегодняшнего дня Федоров был мэром Мелитополя и прошел русский плен. В 2022 году захватили его за отказ сотрудничества с оккупантами. На следующий день около двух тысяч жителей города вышли на протест с требованием уволить Федорова. После шести дней плена он был обменен на девять пленных русских солдат-срочников.

Назначение Федорова

В конце января Кабмин утвердил кандидатуру мэра Мелитополя Ивана Федорова в должности главы Запорожской областной военной администрации. Тогда Федоров рассказал, что в случае его назначения главой Запорожской ОВА, исполнять обязанности мэра будет либо его первый заместитель, либо секретарь совета .

Напомним, в своем материале РБК-Украина рассказала, что известно о будущем главе Запорожской ОВА.

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