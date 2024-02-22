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Зеленский назначил Джапарову постпредом Украины в Вене

Фото: Эмине Джапарова, первый заместитель министра иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова стала постоянным представителем нашей страны при международных организациях в Вене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского.

"Назначить Джапарову Эмине Аяровну постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене", - сказано в указе. 

Что известно о Джапаровой

Стоит заметить, что Эмине Джапарова в 2006 году окончила с отличием Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, факультет "Международные отношения". 

С 2008 по 2010 год занимала должность атташе отделения социально-гуманитарных вопросов Департамента культурного и гуманитарного сотрудничества МИД Украины. 

С 2011 по 2015 год работала в украинских СМИ.

С 2015 по 2016 год - была советницей министра по вопросам информационной политики насчет Крыма. 

С 2016 по 2019 год - первый заместитель министра информационной политики Украины. 

В июне 2020 года Джапарову назначили первым заместителем министра иностранных дел Украины. 

Также в 2020 году указом президента Джапарова была назначена главой Нацкомиссии Украины по делам ЮНЕСКО. 

Напомним, ранее Зеленский назначил Евгения Мойсюка специальным уполномоченным по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны.

 

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Владимир ЗеленскийМИД УкраиныЭмине Джапарова