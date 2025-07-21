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Зеленский назначил 16 новых послов Украины

Понедельник 21 июля 2025 11:22
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Зеленский назначил 16 новых послов Украины Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua )
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский провел совещание с министром иностранных дел Андреем Сибигой. Были назначены новые послы Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент написал в Telegram.

"После докладов военных и министра внутренних дел Украины сегодня утром провел совещание с министром иностранных дел Украины и командой Офиса. Финализировали долгий процесс отбора кандидатов на назначение послами Украины. Назначил 16 послов", - сообщил Зеленский

По его словам, для каждого дипломата были определены персональные задачи и критерии оценки результативности.

"Сегодня же в формате совещания с послами определим ключевые приоритеты украинской дипломатии на следующие шесть месяцев", - сказал он.

Изменения послов

Ранее стало известно, что Зеленский 21 июля проведет конференцию послов Украины, которая называется "От силы дипломатии к дипломатии силы".

Также мы писали, что украинские дипломаты получили от Зеленского указания о трех ключевых направлениях работы с партнерами - это вопрос поставок оружия, восстановление Украины и санкции в отношении РФ.

В частности Зеленский поручил Сибизи и МИД Украины синхронизировать санкции против Кремля с партнерами Украины во всех частях мира.

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