Зеленский принял верительные грамоты от послов шести стран

"Верительные грамоты. Новоназначенные послы Турции, Чехии, Люксембурга, Южной Африки, Бангладеш и Гвинеи", - говорится в сообщении.

Зеленский поздравил их с началом дипломатической миссии в Украине. Также он отдельно пообщался с каждым о важных аспектах сотрудничества между нашими странами.

По словам президента, с послом Чехии состоялся обмен мнениями о взаимодействии двух государств в оборонной сфере с учетом приоритетных потребностей украинских защитников, а также усиление сотрудничества в сфере ОПК.

А послу Люксембурга глава Украины выразил благодарность за передачу Королевством бронированных медицинских автомобилей.

Вручение верительных грамот

Следует отметить, что вручение верительных грамот фактически означает начало дипломатической миссии для посла в стране.

Напомним, в начале августа Зеленский принял верительные грамоты от послов Германии, Швеции, Индонезии, Колумбии, Чили и Перу.

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты от послов Эстонии, Франции, Словении, Венгрии, Великобритании, Канады и ЕС.