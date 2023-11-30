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Зеленский приехал на Купянское направление

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на Купянское направление в Харьковской области. Глава государства побывал в передовом командном пункте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Facebook.

Зеленский провел совещание с военными, обороняющими восток Украины. На опубликованном видео заметно, что командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский доложил президенту о ситуации на передовой.

 

Кроме того, Зеленский встретился с воинами, стоящими на защите Харьковской области. Президент вручил награды защитникам.

"Все понимают, что это самая высокая цена. Поэтому я прошу вас беречь себя, близких, побратымов, военных, офицеров, солдат. Обычных солдат, которые с вами рядом воюют ежедневно и отдают свои жизни. Я желаю вам победы, быть крепкими, не терять инициативу, защищать Харьковскую область, Купянск, каждое село, квадратный метр земли", - обратился к военным Зеленский.

Напомним, что вчера президент побывал на юге Украины. Зеленский с рабочим визитом посетил Одесскую область и Херсон. Глава государства провел совещание с военными, обсудил ситуацию в Черном море, защиту "зернового коридора" и усиление противовоздушной обороны.

Ситуация под Купянском

Напомним, что Купянск и часть приграничных территорий Харьковской области были захвачены россиянами в первые недели полномасштабного вторжения. Эти территории были освобождены во время контрнаступления ВСУ осенью 2022 года.

Пока оккупанты не оставляют попыток снова захватить Купянск, чтобы создать "буферную зону" вокруг Луганской области. Наши военные не дают врагу продвигаться.

Как сообщили в Сухопутных войсках ВСУ, российские оккупанты ищут "слабину в обороне" украинских войск вблизи Купянска.

РБК-Украина спросило военных экспертов, есть ли новые угрозы для Купянска и какие там "перспективы" у россиян до конца года - узнайте об этом в нашем материале.

 

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